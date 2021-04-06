***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.A.R.L.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelere başlandığı ve bu amaçla bir gizlilik sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna bildirilmişti.Yine 26.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla bağlayıcılık içermeyen teklifimizin Mediterra Capital Partners'a iletilmesi yönündeki kararımızı da kamuoyuna bildirilmişti.Vermiş olduğumuz teklifin kabul edildiği ve detaylı inceleme sürecine davet edildiğimiz Mediterra Capital Partners tarafından bugün şirketimize bildirilmiştir. Kesin teklif öncesi son aşama olan mali ve hukuki incelemelerin (due diligence) başlatılmasına ve ivedilikle tamamlanmasına şirketimizce karar verilmiştir.Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923956BIST