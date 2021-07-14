***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 10:45
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 13.07.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 12.932.000 USD ( 111.344.520 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951037
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5566
18:0510,1590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1460
18:05504,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 504,60
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
503,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5613
|8,5637
|% -0,24
|
|Euro
|10,1546
|10,1590
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8184
|11,8776
|% -0,41
|
|Frank
|9,3526
|9,4090
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|4,85
|
|Altın Gr.
|505
|505
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.389
|5,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|3,81
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|1,84
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-0,53
|