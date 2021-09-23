***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemiz temiz enerji üretimine destek olmak ve karbon nötr hedefine katkı sağlamak amacıyla, Şirketimizin 50. Yıl üretim tesisi çatılarına resmi prosedürleri halen devam eden 193,11 kWp (180 kWe) kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmuştur. Yatırımın toplam bedeli 115.000 USD tutarındadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964980BIST