***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 15:37
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemiz temiz enerji üretimine destek olmak ve karbon nötr hedefine katkı sağlamak amacıyla, Şirketimizin 50. Yıl üretim tesisi çatılarına resmi prosedürleri halen devam eden 193,11 kWp (180 kWe) kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmuştur. Yatırımın toplam bedeli 115.000 USD tutarındadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964980
BIST
16:271.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,59
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:278,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:2710,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0713
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:27495,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,09
|Açılış
|: 495,99
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:25
|PKENT
|2.364,80
|4.741.028
|% 10,00
|
|GARFA
|13,61
|8.549.821
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.057.806
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.534.359
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.943.822
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|38.979.724
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,20
|12.831.549
|% -9,06
|
|DESPC
|9,85
|16.779.090
|% -7,51
|
|GARAN
|8,85
|1.605.503.055
|% -3,59
|
|KIMMR
|3,95
|802.277.155
|% -6,62
|
|THYAO
|13,53
|755.655.879
|% 1,50
|
|SISE
|8,19
|486.372.948
|% -0,61
|
|AKBNK
|5,13
|453.813.583
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,95
|802.277.155
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,32
|439.436.728
|% -2,93
|
|GARAN
|8,85
|1.605.503.055
|% -3,59
|
|EKGYO
|1,79
|254.234.748
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,13
|453.813.583
|% -3,21
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8483
|8,8510
|% 1,02
|
|Euro
|10,3720
|10,3767
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0754
|12,1359
|% 0,75
|
|Frank
|9,5323
|9,5897
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3533
|2,3651
|% 1,04
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|0,56
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|37,94
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,35
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,18
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|-0,17
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:41SELVA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 467, 129 adet işlem
-
16:38AKYHO
Yüzde -7.23 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 099, 959 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 10, 346.00 milyon TL de
-
16:37AKYHO
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 992, 183 adet işlem
-
16:35SANFM
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 354, 413 adet işlem