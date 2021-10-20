***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 18:40
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.10.2021 tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği üzere Mediterra Capital Partners ile Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 TL–160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.
Söz konusu olası satın alım işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilgili başvuru 15.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca söz konusu olası satın alım işlemi gerçekleşirse kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25.000.000 $ tutarlı yatırım kredisi için görüşmelere başlanmıştır. Bunun dışında da çeşitli finans kuruluşlarıyla söz konusu işlemin finansmanı konusunda görüşmeler yapılmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971602
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.455
En Düşük
1.417
18:059,4939
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4937
|9,4980
|% 3,11
|
|Euro
|11,0481
|11,0611
|% 2,89
|
|Sterlin
|13,0386
|13,1040
|% 2,70
|
|Frank
|10,2888
|10,3508
|% 3,06
|
|Riyal
|2,5222
|2,5348
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,28
|
|Altın Gr.
|543
|543
|15,45
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-1,13
|