***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.10.2021 tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği üzere Mediterra Capital Partners ile Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 TL–160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.Söz konusu olası satın alım işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilgili başvuru 15.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Ayrıca söz konusu olası satın alım işlemi gerçekleşirse kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25.000.000 $ tutarlı yatırım kredisi için görüşmelere başlanmıştır. Bunun dışında da çeşitli finans kuruluşlarıyla söz konusu işlemin finansmanı konusunda görüşmeler yapılmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971602BIST