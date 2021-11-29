***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda Söke Un A.Ş.'nin olası satın alım işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurulduğu bildirilmişti.Rekabet Kurumu tarafından olası satın alma işlemine izin verildiği şirketimize 29/11/2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, Mediterra Capital Partners ile görüşmeler sürdürülmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980043BIST