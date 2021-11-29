***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 13:31
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda Söke Un A.Ş.'nin olası satın alım işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurulduğu bildirilmişti.Rekabet Kurumu tarafından olası satın alma işlemine izin verildiği şirketimize 29/11/2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, Mediterra Capital Partners ile görüşmeler sürdürülmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980043
BIST
15:211.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:2112,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2387
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:2114,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2376
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:21735,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 22,25
|Açılış
|: 735,30
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:21
|KTSKR
|31,24
|47.851.221
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.448.747
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.501.317
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.890.958
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.104.429
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|280.734.411
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,44
|31.789.344
|% -9,24
|
|DERIM
|7,73
|10.792.955
|% -8,19
|
|BJKAS
|5,35
|71.275.521
|% -7,12
|
|THYAO
|17,16
|2.180.570.699
|% 1,00
|
|SASA
|41,56
|1.041.664.779
|% 5,43
|
|ASELS
|21,86
|1.024.749.308
|% 5,71
|
|GARAN
|11,40
|1.019.943.748
|% -0,35
|
|SISE
|12,11
|857.290.551
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,15
|722.508.694
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|386.460.109
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|211.731.428
|% -1,30
|
|THYAO
|17,16
|2.180.570.699
|% 1,00
|
|ADESE
|0,79
|74.426.740
|% 1,28
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6004
|12,6077
|% 1,93
|
|Euro
|14,2236
|14,2466
|% 1,70
|
|Sterlin
|16,9791
|17,0642
|% 3,08
|
|Frank
|13,7514
|13,8342
|% 3,01
|
|Riyal
|3,3916
|3,4086
|% 3,17
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,02
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,27
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.835
|4.958
|179,32
|
|Yarım
|2.337
|2.398
|86,74
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|43,37
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,34
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|3,31
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:32RTALB
Yüzde 8.29 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 589, 458 adet işlem
-
15:31LUKSK
Yüzde 6.37 oranında artışla 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 515 adet işlem
-
15:30FADE
Yüzde 8.19 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 931, 192 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 0.61 ) 1, 926
-
15:28XU100
Endeks 1, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 16, 724.00 milyon TL de