***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2021 18:26
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.10.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) imzalanmıştı.
Mediterra Capital Partners'a niyet mektubu süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılması yönünde yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiş ve olası satın alım işlemi için görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981680
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
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|Önceki Kapanış
|: 1.927
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1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,2576
|Açılış
|: 13,6850
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|Önceki Kapanış
|: 13,8030
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13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2523
En Yüksek
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|: -2,10%
|| -0,3275
|Açılış
|: 15,3700
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|Önceki Kapanış
|: 15,5900
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En Düşük
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18:05776,46
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|Açılış
|: 776,46
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|Önceki Kapanış
|: 789,27
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792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5347
|13,5400
|% -1,87
|
|Euro
|15,2264
|15,2523
|% -2,10
|
|Sterlin
|17,8497
|17,9392
|% -2,11
|
|Frank
|14,5463
|14,6340
|% -2,04
|
|Riyal
|3,5956
|3,6136
|% -1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,52
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-12,48
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|2,96
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Seans Raporu
18:05
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17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
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17:57ESCOM
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR