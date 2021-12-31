***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere Söke Un A.Ş. hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 31.12.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) imzalanmıştı.Mediterra Capital Partners'a niyet mektubu süresinin 14.01.2022 tarihine kadar uzatılması yönünde yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiş ve olası satın alım işlemi için görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987526BIST