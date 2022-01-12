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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2022 20:32
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş satın alımı sonrasında toptan ve parakende ürünler yapılanmalarımızın entegrasyonu ve oluşturalacak sinerjinin maksimize edilmesi planlanmaktadır. Bunun sonucunda, orta vadede şirketimizin ölçeğinin büyümesi ve katma değer yapısının iyileşmesi beklendiğinden, potansiyel ortaklık görüşmelerine ara verilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Bu çerçevede 08.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye verilen yetki ve yapılan sözleşme karşılıklı feshedilerek süreç sonlandırılmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993274


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ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
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Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,11 23,15 0,35  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,24  
B. Petrol 84,90 84,90 1,18  
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