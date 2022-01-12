***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 20:32
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş satın alımı sonrasında toptan ve parakende ürünler yapılanmalarımızın entegrasyonu ve oluşturalacak sinerjinin maksimize edilmesi planlanmaktadır. Bunun sonucunda, orta vadede şirketimizin ölçeğinin büyümesi ve katma değer yapısının iyileşmesi beklendiğinden, potansiyel ortaklık görüşmelerine ara verilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Bu çerçevede 08.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye verilen yetki ve yapılan sözleşme karşılıklı feshedilerek süreç sonlandırılmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993274
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,3223
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -0,4846
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1661
18:0515,2588
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -0,4409
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05777,83
En Yüksek
|Değişim
|: -3,82%
|| -30,89
|Açılış
|: 776,16
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2547
|13,3223
|% -3,51
|
|Euro
|15,1728
|15,2588
|% -2,81
|
|Sterlin
|18,1023
|18,1931
|% -3,46
|
|Frank
|14,4532
|14,5403
|% -2,86
|
|Riyal
|3,5201
|3,5378
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,89
|
|Altın Gr.
|779
|779
|-29,62
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem