***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSöke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş satın alımı sonrasında toptan ve parakende ürünler yapılanmalarımızın entegrasyonu ve oluşturalacak sinerjinin maksimize edilmesi planlanmaktadır. Bunun sonucunda, orta vadede şirketimizin ölçeğinin büyümesi ve katma değer yapısının iyileşmesi beklendiğinden, potansiyel ortaklık görüşmelerine ara verilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Bu çerçevede 08.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye verilen yetki ve yapılan sözleşme karşılıklı feshedilerek süreç sonlandırılmıştır.Kamuoyunun Bilgisine SunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993274BIST