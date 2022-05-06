***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 08:08
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Fahrettin ULUSOY'a ait B grubu 4.407.000 adet pay 11.0750 TL/adet fiyat üzerinden ve A Grubu 2.203.499 adet pay 17,7200 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Eren Günhan ULUSOY tarafından 05.05.2022 tarihinde Şirketimiz ortaklarından Fahrettin ULUSOY'a ait A grubu 8.079.501 adet pay 17,7200 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Nevin ULUSOY tarafından 05.05.2022 tarihinde ve Şirketimiz ortaklarından Nevin Ulusoy'a ait C grubu 4.000.000 adet pay 8,86 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Eren Günhan ULUSOY tarafından 05.05.2022 tarihinde devralınmıştır. Söz konusu devirler Yönetim Kurulu'muzca da uygun görülmüştür. Söz konusu işlem ile yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik oluşmadığından Sermaye Piyasası Kurulunun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca herhangi bir pay alım zorunluluğu doğmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027049
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
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15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0437
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6141
18:05896,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,32
|Açılış
|: 896,38
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8734
|14,8758
|% 0,10
|
|Euro
|15,6498
|15,6677
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,3251
|18,4170
|% 0,13
|
|Frank
|15,0050
|15,0953
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9540
|3,9738
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-2,38
|
|Altın Gr.
|897
|897
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem