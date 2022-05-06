***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Fahrettin ULUSOY'a ait B grubu 4.407.000 adet pay 11.0750 TL/adet fiyat üzerinden ve A Grubu 2.203.499 adet pay 17,7200 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Eren Günhan ULUSOY tarafından 05.05.2022 tarihinde Şirketimiz ortaklarından Fahrettin ULUSOY'a ait A grubu 8.079.501 adet pay 17,7200 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Nevin ULUSOY tarafından 05.05.2022 tarihinde ve Şirketimiz ortaklarından Nevin Ulusoy'a ait C grubu 4.000.000 adet pay 8,86 TL/adet fiyat üzerinden Şirketimiz ortaklarından Eren Günhan ULUSOY tarafından 05.05.2022 tarihinde devralınmıştır. Söz konusu devirler Yönetim Kurulu'muzca da uygun görülmüştür. Söz konusu işlem ile yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik oluşmadığından Sermaye Piyasası Kurulunun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca herhangi bir pay alım zorunluluğu doğmamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027049BIST