***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi amacıyla halka arz edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması için tüzel kişi temsilcimiz Sayın Kamil Adem bugün görevlendirilmiş ve Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda konu görüşülerek karara bağlanmıştır.Bu karara göre 30.06.2022 tarihli Uluslararası Finansal Tablo Standartları'na göre hazırlanmış finansal tablolarımızın bağımsız denetiminin tamamlanmasını müteakiben halka açıklık oranı, pay ihraç fiyatı, sermaye artırımı/ortak satışı oranı, aracı kurum seçimi…vb. gibi konulara bilahare karar verilmek üzere çalışmalara başlanacak olup Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ardından diğer kurum ve kuruluşlara başvurular yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039575BIST