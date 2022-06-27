***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 20:46
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi amacıyla halka arz edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması için tüzel kişi temsilcimiz Sayın Kamil Adem bugün görevlendirilmiş ve Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda konu görüşülerek karara bağlanmıştır.
Bu karara göre 30.06.2022 tarihli Uluslararası Finansal Tablo Standartları'na göre hazırlanmış finansal tablolarımızın bağımsız denetiminin tamamlanmasını müteakiben halka açıklık oranı, pay ihraç fiyatı, sermaye artırımı/ortak satışı oranı, aracı kurum seçimi…vb. gibi konulara bilahare karar verilmek üzere çalışmalara başlanacak olup Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ardından diğer kurum ve kuruluşlara başvurular yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039575
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0591
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5569
En Düşük
17,4959
18:05971,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,92
|Açılış
|: 971,57
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
973,61
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5750
|16,5850
|% 0,36
|
|Euro
|17,4820
|17,5569
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,2701
|20,3717
|% 0,26
|
|Frank
|17,2621
|17,3661
|% 0,26
|
|Riyal
|4,4030
|4,4250
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,34
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.424
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.154
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem