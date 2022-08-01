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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.08.2022 13:22
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.08.2022 tarihi itibarıyla Ozan TÜRK şirketimizin Pazarlama Direktörü olarak göreve getirilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050252


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CANTE 57,45 25.184.204 % 9,95  
SANEL 10,39 5.210.745 % 9,95  
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Riyal 4,7630 4,7869 % 0,17  
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Altın Ons 1.771 1.771 4,68  
Altın Gr. 1.023 1.023 5,41  
Cumhuriyet 6.777 6.880 30,00  
Tam 6.815 6.867 33,00  
Yarım 3.321 3.357 16,00  
Çeyrek 1.665 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,30 20,33 -0,04  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,01  
B. Petrol 100 100 -3,91  
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