***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTek pay sahibi olduğumuz %100 bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ'nin 27.09.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 438.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesinin 87.633.475 TL'den tamamı nakden olmak üzere 309.000.000,00 TL'ye artırılmasına şirketimizce olumlu oy kullanılmış olup %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu 221.366.525,00 TL sermaye taahhüt tutarının 29.09.2022 tarihinde defaten ve nakden ödenmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065662BIST