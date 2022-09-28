***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 15:14
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tek pay sahibi olduğumuz %100 bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ'nin 27.09.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 438.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesinin 87.633.475 TL'den tamamı nakden olmak üzere 309.000.000,00 TL'ye artırılmasına şirketimizce olumlu oy kullanılmış olup %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu 221.366.525,00 TL sermaye taahhüt tutarının 29.09.2022 tarihinde defaten ve nakden ödenmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065662
BIST
17:113.218
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -47,56
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:1118,5249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:1117,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1404
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:11983,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 17,13
|Açılış
|: 983,04
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KUYAS
|8,80
|81.540.515
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.941.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.578.851
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.110.403
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.598.717
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.798
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.719.282
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|63.082.477
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.567.577.007
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|SASA
|68,35
|2.113.665.546
|% -0,94
|
|GARAN
|19,84
|2.104.573.864
|% 1,12
|
|AKBNK
|11,64
|2.001.080.858
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,92
|1.418.186.254
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|661.119.236
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,79
|1.494.997.908
|% -0,64
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5141
|18,5256
|% 0,42
|
|Euro
|17,7952
|17,8182
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,7373
|19,8363
|% 0,03
|
|Frank
|18,7250
|18,8378
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9011
|4,9257
|% 0,29
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|18,58
|
|Altın Gr.
|984
|984
|17,74
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|54,00
|
|Tam
|6.657
|6.744
|68,00
|
|Yarım
|3.239
|3.297
|34,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|1,04
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24DESA
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 063 adet işlem
-
17:23PEKGY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 714, 948 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 19 kaybederek (% -1.32 ) 2, 860
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, ENSRI, HKTM, ARASE, RODRG, KUYAS, MERKO
-
17:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZOREN, ULUFA, SKBNK, ISGYO, USAK