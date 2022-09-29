***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 16:09
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tek pay sahibi olduğumuz %100 bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ'nin 27.09.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 438.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesinin 87.633.475 TL'den tamamı nakden olmak üzere 309.000.000,00 TL'ye artırılmasına şirketimizce olumlu oy kullanıldığı ve %100 oranında iştirak edileceği bu nedenle de bu defa artırılan 221.366.525,00 TL'lik sermaye taahhüt tutarının 29.09.2022 tarihinde defâten ve nakden ödeneceği açıklanmıştı. Bugün söz konusu sermaye taahhüt tutarı ödenerek Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurusu yapılmıştır. Tescil başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çıkarılmış sermayesi 309.000.000,00 TL olarak tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065909
BIST
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|Değişim
|: -2,52%
|| -80,54
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
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3.241
En Düşük
3.113
17:1218,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,5610
En Düşük
18,4992
17:1218,0938
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,1489
En Düşük
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17:12986,36
En Yüksek
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|: -0,12%
|| -1,16
|Açılış
|: 986,36
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|Önceki Kapanış
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|
989,60
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:10
|BFREN
|1.390,40
|22.306.870
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|216.685.154
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|440.209.162
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.860.031
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
|
|SMRTG
|58,60
|525.772.977
|% -8,86
|
|THYAO
|67,10
|3.444.582.817
|% -2,68
|
|ASELS
|29,88
|2.970.824.866
|% 3,97
|
|YKBNK
|6,98
|1.941.753.414
|% -1,13
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,89
|1.657.808.048
|% -1,87
|
|SKBNK
|1,84
|911.599.786
|% -1,08
|
|TSKB
|2,44
|929.926.251
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,78
|1.203.175.724
|% -2,33
|
|YKBNK
|6,98
|1.941.753.414
|% -1,13
|
|ZOREN
|3,23
|874.301.517
|% -6,38
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5273
|18,5401
|% 0,12
|
|Euro
|18,0809
|18,0955
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,3083
|20,4102
|% 1,10
|
|Frank
|18,8235
|18,9369
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9173
|4,9419
|% 0,41
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,63
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
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