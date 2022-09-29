***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTek pay sahibi olduğumuz %100 bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ'nin 27.09.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 438.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesinin 87.633.475 TL'den tamamı nakden olmak üzere 309.000.000,00 TL'ye artırılmasına şirketimizce olumlu oy kullanıldığı ve %100 oranında iştirak edileceği bu nedenle de bu defa artırılan 221.366.525,00 TL'lik sermaye taahhüt tutarının 29.09.2022 tarihinde defâten ve nakden ödeneceği açıklanmıştı. Bugün söz konusu sermaye taahhüt tutarı ödenerek Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurusu yapılmıştır. Tescil başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çıkarılmış sermayesi 309.000.000,00 TL olarak tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065909BIST