***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirlama değişikliğine kadar merkez fabrikamız tekrar devreye alınarak üretime başlanmıştır. Üretim faaliyetlerine ilişkin olası planlama değişiklikleri söz konusu olduğunda bilgilendirme politikamız gereğince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarızSay