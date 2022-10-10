***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 08:48
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirlama değişikliğine kadar merkez fabrikamız tekrar devreye alınarak üretime başlanmıştır. Üretim faaliyetlerine ilişkin olası planlama değişiklikleri söz konusu olduğunda bilgilendirme politikamız gereğince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Say
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:05996,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 995,94
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,5899
|% 0,07
|
|Euro
|18,0425
|18,0594
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,3585
|20,4606
|% -0,60
|
|Frank
|18,5797
|18,6916
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-1,67
|
|Altın Gr.
|996
|997
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.702
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.266
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-2,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR