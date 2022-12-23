***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 09:23
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2022 tarihli Kap açıklamasıyla Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna onay başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. 22.12.2022 tarih ve 2022/72 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde söz konusu başvurunun onaylandığı yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089343
BIST
13:585.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -22,86
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
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5.449
En Düşük
5.371
13:5818,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,8400
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|Önceki Kapanış
|: 18,8230
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18,7168
En Düşük
18,6140
13:5819,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 19,9900
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|Önceki Kapanış
|: 19,9700
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19,8680
En Düşük
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13:581.079,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.079,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:56
|TERA
|12,10
|132.592
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.238.462
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.244.371
|% 9,99
|
|EPLAS
|35,96
|55.336.938
|% 9,97
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|546.158.539
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,34
|172.952.051
|% -7,47
|
|GLRYH
|12,40
|172.934.299
|% -7,26
|
|SASA
|117,20
|400.673.524
|% -6,24
|
|THYAO
|141,90
|3.370.536.364
|% -0,14
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|KOZAL
|589,30
|2.126.949.443
|% 4,63
|
|ENKAI
|28,34
|2.033.219.122
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,33
|1.947.359.130
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|534.214.505
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,12
|1.918.410.632
|% 1,94
|
|YKBNK
|12,20
|1.703.660.908
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,45
|2.551.832.475
|% -0,32
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6805
|18,6888
|% 0,14
|
|Euro
|19,8345
|19,8504
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4822
|22,5949
|% 0,40
|
|Frank
|20,0008
|20,1213
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,96
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,14
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|2,00
|