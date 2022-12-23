***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.10.2022 tarihli Kap açıklamasıyla Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna onay başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. 22.12.2022 tarih ve 2022/72 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde söz konusu başvurunun onaylandığı yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089343BIST