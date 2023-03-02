***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2023 18:30
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihli Kap açıklamasıyla Bağlı ortaklıklarımızdan Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde 1.505 kWp kapasiteli Çatı+ Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES), GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde ise 870 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla çağrı başvurusu yapıldığı ve ön onay çıktığı duyurulmuştu.
11.08.2022 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliği sonrası Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde 154,7 kWp Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu yapılması daha uygun olması nedeniyle proje bu şekilde tamamlanarak 02.03.2023 tarihinde devreye alınmış olup elektrik üretimi başlamıştır.
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesindeki 870 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmalarımız ve 31.01.2023 tarihli Kap duyurusunda belirttiğimiz Ulusoy Un San. ve Tic.A.Ş. bünyesindeki 22.360 kWe gücünde rüzgar enerji santrali (RES) çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119346
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
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|: 5.261
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5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
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|Açılış
|: 19,1500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
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|: 0,35%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 20,2600
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En Düşük
19,8200
18:051.127,70
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|: 1,07%
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|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
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En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
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Seans Raporu
18:05
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17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
-
17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
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17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
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17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem