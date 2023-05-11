***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2022 tarihli Kap açıklamasıyla Bağlı ortaklıklarımızdan Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin Çerikli Şubesi için 870 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla çağrı başvurusu yapıldığı ve ön onay çıktığı duyurulmuştu. 11.08.2022 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliği sonrası Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin Çerikli Şubesi bünyesinde 779,35 kWp Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu yapılması daha uygun olması nedeniyle proje bu şekilde tamamlanarak 10.05.2023 tarihinde devreye alınmış olup elektrik üretimi başlamıştır. 31.01.2023 tarihli KAP duyurusunda belirttiğimiz Ulusoy Un San. ve Tic.A.Ş. bünyesindeki 22.360 kWe gücünde rüzgar enerji santrali (RES) çalışmalarımız ise devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150432BIST