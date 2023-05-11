***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 15:59
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihli Kap açıklamasıyla Bağlı ortaklıklarımızdan Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin Çerikli Şubesi için 870 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla çağrı başvurusu yapıldığı ve ön onay çıktığı duyurulmuştu. 11.08.2022 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliği sonrası Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin Çerikli Şubesi bünyesinde 779,35 kWp Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu yapılması daha uygun olması nedeniyle proje bu şekilde tamamlanarak 10.05.2023 tarihinde devreye alınmış olup elektrik üretimi başlamıştır. 31.01.2023 tarihli KAP duyurusunda belirttiğimiz Ulusoy Un San. ve Tic.A.Ş. bünyesindeki 22.360 kWe gücünde rüzgar enerji santrali (RES) çalışmalarımız ise devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150432
BIST
17:544.864
En Yüksek
|Değişim
|: 8,22%
|| 369,61
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5419,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0469
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5421,3868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0575
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:541.269,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.269,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TUPRS
|71,50
|3.702.382.105
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.158.024
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|527.168.948
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|762.235.822
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.706.848
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.244.253
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.725.181
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.231.076
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,52
|1.116.782.588
|% -9,39
|
|BIGCH
|23,04
|1.614.628.738
|% -6,87
|
|THYAO
|138,20
|7.435.828.279
|% 8,99
|
|ISCTR
|14,10
|5.874.298.077
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.608.469.396
|% 6,53
|
|SISE
|40,40
|4.282.723.595
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.466.603
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.874.298.077
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,92
|2.000.978.053
|% 8,62
|
|YKBNK
|11,53
|3.220.797.598
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,45
|507.222.207
|% 9,37
|
|KOZAL
|17,32
|3.291.329.202
|% 5,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5659
|19,5735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3782
|21,3832
|% -0,28
|
|Sterlin
|24,4041
|24,5265
|% -0,73
|
|Frank
|21,7615
|21,8926
|% -0,47
|
|Riyal
|5,1976
|5,2236
|% 0,10
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407