***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.14.06.2023 tarihli Kap açıklamamızın "Ek Açıklamalar" kısmında duyurduğumuz üzere pay geri alım programımız kapsamında 24.02.2023-14.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 2.500.000 adede ulaştığından geri alım programımız tamamlanarak sona ermiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160843BIST