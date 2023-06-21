***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 15:26
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
14.06.2023 tarihli Kap açıklamamızın "Ek Açıklamalar" kısmında duyurduğumuz üzere pay geri alım programımız kapsamında 24.02.2023-14.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 2.500.000 adede ulaştığından geri alım programımız tamamlanarak sona ermiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160843
BIST
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16:465.235
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -16,92
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.223
En Yüksek
5.329
16:4623,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
16:4625,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
16:461.459,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.459,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:46
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|16.401.223
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.394.315
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,40
|79.231.812
|% -9,94
|
|IHAAS
|102,20
|59.914.840
|% -9,24
|
|THYAO
|170,30
|4.659.594.532
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.777.712.591
|% -0,68
|
|ASELS
|49,28
|1.709.953.939
|% 1,65
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.653.834.377
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,52
|691.860.017
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,36
|1.585.810.919
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5441
|23,5505
|% -0,04
|
|Euro
|25,7222
|25,7312
|% 0,03
|
|Sterlin
|29,8380
|29,9877
|% -0,47
|
|Frank
|26,0881
|26,2452
|% -0,19
|
|Riyal
|6,2601
|6,2915
|% -0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-11,34
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.460
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|9.556
|9.701
|-69,00
|
|Tam
|9.514
|9.757
|-62,66
|
|Yarım
|4.623
|4.748
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.374
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|17,24
|17,26
|-0,30
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-0,07
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01MNDRS
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 091, 499 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 5, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 45, 245.00 milyon TL de
-
16:59MARKA
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 718 adet işlem
-
16:58BIZIM
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 337 adet işlem
-
16:57SUWEN
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 003 adet işlem