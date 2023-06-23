***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 17:11
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarihli toplantısında % 100 bağlı ortaklığımız Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulumuza tebliğ edilen Genel Kurul gündeminin 8.maddesi gereğince yapılması planlanan ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, şirketin sermayesinin 142.286.612,74-TL'sı nakit, 130.713.387,26-TL'sı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 27.000.000,00.-TL'sından 300.000.000,00.-TL'sına yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161905
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,3591
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,3227
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.559,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,39
|Açılış
|: 1.559,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2244
|25,2360
|% 1,45
|
|Euro
|27,4288
|27,4994
|% 1,05
|
|Sterlin
|31,9555
|32,1157
|% 1,07
|
|Frank
|28,0023
|28,1710
|% 1,14
|
|Riyal
|6,7104
|6,7440
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.562
|1.562
|31,06
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.995
|5.178
|151,00
|
|Çeyrek
|2.505
|2.589
|75,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,13
|18,15
|0,34
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|-0,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH