***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarihli toplantısında % 100 bağlı ortaklığımız Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulumuza tebliğ edilen Genel Kurul gündeminin 8.maddesi gereğince yapılması planlanan ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, şirketin sermayesinin 142.286.612,74-TL'sı nakit, 130.713.387,26-TL'sı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 27.000.000,00.-TL'sından 300.000.000,00.-TL'sına yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161905BIST