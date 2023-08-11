***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 16:59
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rolweg S.A.'nın almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşmesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, artan iş hacmi ve faaliyetlerinin finansmanını sağlamak, şirketin uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmak amacıyla, şirket sermayesinin 10.000.000,00 İsviçre Frangı artırılarak 20.000.000,00 İsviçre Frangı'na çıkarılmasına ve gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184531
BIST
'
17:197.700
En Düşük
|Değişim
|: 3,48%
|| 258,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1927,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1929,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:191.668,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.668,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.824.341
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,34
|297.587.769
|% -55,25
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.456,60
|101.959.301
|% -9,04
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|11.528.192.954
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,10
|6.732.871.533
|% 2,90
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|5.465.449.907
|% 2,50
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,68
|3.643.966.581
|% 2,12
|
|SKBNK
|3,82
|1.491.094.572
|% 1,87
|
|YKBNK
|15,65
|5.296.183.938
|% -0,45
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0430
|27,0483
|% 0,19
|
|Euro
|29,7017
|29,7113
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% 0,31
|
|Frank
|30,7192
|30,9043
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,45
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.124
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.571
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,32
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, GUBRF
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 194, 6 artarak (% 2.93 ) 6, 828
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, KENT, GRTRK, RUBNS, BRMEN, PENTA, ARENA, KAYSE, ONCSM, BRSAN
-
17:32
EGGUB, VAKFN, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
IDGYO, KLSER, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında