***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Rolweg S.A.'nın almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşmesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına, artan iş hacmi ve faaliyetlerinin finansmanını sağlamak, şirketin uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmak amacıyla, şirket sermayesinin 10.000.000,00 İsviçre Frangı artırılarak 20.000.000,00 İsviçre Frangı'na çıkarılmasına ve gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184531BIST