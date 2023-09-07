***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.06.2023 tarihli Kap açıklamasıyla duyurduğumuz %100 bağlı ortaklığımız Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.ve Tic.A.Ş. tarafından satın alınan, Aydın ili Germencik ilçesinde yer alan Lisanslı Depo için lisans süreci tamamlanmış olup, faaliyet belgesi alınmıştır. Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.ve Tic.A.Ş.'nin toplam lisanslı depo kapasitesi 187.450 Ton'a ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız, Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192800BIST