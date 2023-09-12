***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi, Özdemir EROL'un Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yılı doldurmuş olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ek'inde yer alan 4.3.6/g ve 4.3.8 numaralı ilkeleri gereğince görevinden istifasının kabulüne boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak için Sermaye Piyasası Kurulu ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Esin HAZNECİ'nin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194227BIST