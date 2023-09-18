***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2023-27.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.04.2023 tarihli Kap duyurumuzda Antakya Organize Sanayi Bölgesinde satın alınan fabrikamızın 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden yasa boğan deprem faciasından etkilenen yerlerden olan bölgemizde, kalifiye insan kaynağı sıkıntısı ve hizmet alınan kuruluşlarla çalışmalarda, planlamamızda öngördüğümüzün ötesinde gecikmeler yaşandığından fabrikanın üretime geçiş tarihi 2023 yılı son çeyrek olarak güncellenmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195993BIST