***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 18:26
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023-27.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.04.2023 tarihli Kap duyurumuzda Antakya Organize Sanayi Bölgesinde satın alınan fabrikamızın 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden yasa boğan deprem faciasından etkilenen yerlerden olan bölgemizde, kalifiye insan kaynağı sıkıntısı ve hizmet alınan kuruluşlarla çalışmalarda, planlamamızda öngördüğümüzün ötesinde gecikmeler yaşandığından fabrikanın üretime geçiş tarihi 2023 yılı son çeyrek olarak güncellenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195993
BIST
'
18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0401
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1190
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.679,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.678,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.679,40
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0161
|27,0223
|% 0,15
|
|Euro
|28,9076
|28,9185
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,3978
|33,5653
|% 0,27
|
|Frank
|30,0196
|30,2004
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1814
|7,2174
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|8,57
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.096
|11.190
|57,00
|
|Yarım
|5.565
|5.618
|28,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.809
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,18
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ