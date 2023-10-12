***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 18:39
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.10.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşması kapsamında yapılan planlama çalışmalarımızda uluslararası emtia ticareti alanında
farklı coğrafyalarda farklı ürün gruplarının da ürün gamımıza katılmasının küresel rekabet açısından önemli olduğu anlaşılmıştır.
Bu bağlamda, mevcut ticari operasyonların desteklenmesi ve potansiyel yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için Avrupa Birliği
üyesi olması nedeniyle lokasyon olarak AB imkanlarına erişim açısından stratejik önemi olan Malta yasa ve yükümlülüklerine uygun 2 farklı statüde şirketin kurulması ile ilgili çalışmaların başlatılmasına, ilgili sürecin yönetilmesi için Eren Günhan ULUSOY'un yetkilendirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205489
BIST