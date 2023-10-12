***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12.10.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşması kapsamında yapılan planlama çalışmalarımızda uluslararası emtia ticareti alanındafarklı coğrafyalarda farklı ürün gruplarının da ürün gamımıza katılmasının küresel rekabet açısından önemli olduğu anlaşılmıştır.Bu bağlamda, mevcut ticari operasyonların desteklenmesi ve potansiyel yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için Avrupa Birliğiüyesi olması nedeniyle lokasyon olarak AB imkanlarına erişim açısından stratejik önemi olan Malta yasa ve yükümlülüklerine uygun 2 farklı statüde şirketin kurulması ile ilgili çalışmaların başlatılmasına, ilgili sürecin yönetilmesi için Eren Günhan ULUSOY'un yetkilendirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205489BIST