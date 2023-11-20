***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023-07.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.09.2023 tarihli Kap duyurusunda özetle Şirketimiz ortaklarından Nevin ULUSOY ve Onur Erhan ULUSOY tarafından şirketimize gönderilen yazıya göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinden Nevin ULUSOY'a ait 4.500.000 adet C Grubu, Onur Erhan ULUSOY'a ait 4.500.000 adet C Grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi başvurusunun SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Nevin ULUSOY ve Onur Erhan ULUSOY tarafından şirketimize gönderilen 20.11.2023 tarihli yazıda söz konusu 1 TL nominal bedelli toplam 9.000.000 adet pay'ın, pay başına 29.12 TL bedelle toplam 262.080.000 TL'ye kurumsal yatırımcıya satışının yapıldığı bildirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219007BIST