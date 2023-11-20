***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2023 18:59
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023-07.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.09.2023 tarihli Kap duyurusunda özetle Şirketimiz ortaklarından Nevin ULUSOY ve Onur Erhan ULUSOY tarafından şirketimize gönderilen yazıya göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinden Nevin ULUSOY'a ait 4.500.000 adet C Grubu, Onur Erhan ULUSOY'a ait 4.500.000 adet C Grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi başvurusunun SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Nevin ULUSOY ve Onur Erhan ULUSOY tarafından şirketimize gönderilen 20.11.2023 tarihli yazıda söz konusu 1 TL nominal bedelli toplam 9.000.000 adet pay'ın, pay başına 29.12 TL bedelle toplam 262.080.000 TL'ye kurumsal yatırımcıya satışının yapıldığı bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219007
BIST
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18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
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|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0701
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7818
En Düşük
28,6078
18:0531,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2261
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5568
En Düşük
31,2258
18:051.823,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.824,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7249
|28,7667
|% 0,31
|
|Euro
|31,4469
|31,5598
|% 0,73
|
|Sterlin
|35,8311
|36,0108
|% 0,57
|
|Frank
|32,3595
|32,5545
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6428
|7,6812
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,43
|23,47
|% 0,66
|
|Platin
|920,66
|922,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,11
|1.090,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,79
|82,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,01
|1.973,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
-
17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
-
17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem