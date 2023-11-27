***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 21:14
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı-2 ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220386
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,8997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0059
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9179
En Düşük
28,8692
18:0531,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0258
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,7197
En Düşük
31,6619
18:051.872,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.872,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.872,98
En Düşük
1.869,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8882
|28,8997
|% -0,02
|
|Euro
|31,6564
|31,7197
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3975
|36,5800
|% 0,07
|
|Frank
|32,7031
|32,9001
|% 0,07
|
|Riyal
|7,6860
|7,7245
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|921,22
|922,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,42
|1.078,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,00
|80,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,25
|2.014,67
|% 0,66
|