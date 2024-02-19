***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2024 10:17
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.12.2023 tarihli kap açıklamamızla Antakya fabrikamızın kapasite artışı ve revizyon çalışmaları yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu çalışmalar tamamlanarak, satın alındığında 275 Ton/Gün olan Antakya fabrikamızın üretim kapasitesi 463 Ton/Gün'e, grubumuzun toplam üretim kapasitesi ise 4.375 Ton/Gün'e ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250303
BIST
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13:439.386
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 135,19
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.321
En Yüksek
9.404
13:4330,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0298
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:4333,2946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0570
|Açılış
|: 33,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
13:432.003,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.003,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|12.203.243
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|AVTUR
|12,44
|27.234.607
|% 9,99
|
|VERUS
|288,50
|70.965.265
|% -6,63
|
|KARYE
|62,20
|150.351.008
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,87
|16.314.216
|% -5,22
|
|SUNTK
|19,97
|30.958.010
|% -4,54
|
|SEGYO
|6,64
|118.108.192
|% -4,32
|
|THYAO
|284,00
|6.228.645.576
|% 0,53
|
|TUPRS
|176,10
|5.893.704.577
|% 5,45
|
|EREGL
|49,00
|4.496.001.452
|% -0,24
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|ZOREN
|6,29
|2.593.974.324
|% 8,26
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|AKFGY
|2,48
|332.638.328
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,78
|1.255.381.862
|% 1,89
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8647
|30,8690
|% 0,10
|
|Euro
|33,2742
|33,2843
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,8209
|39,0156
|% 0,20
|
|Frank
|34,9105
|35,1208
|% 0,14
|
|Riyal
|8,2103
|8,2515
|% 0,15
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|910,35
|912,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,02
|962,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,55
|2.018,84
|% 0,66
|