***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.12.2023 tarihli kap açıklamamızla Antakya fabrikamızın kapasite artışı ve revizyon çalışmaları yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu çalışmalar tamamlanarak, satın alındığında 275 Ton/Gün olan Antakya fabrikamızın üretim kapasitesi 463 Ton/Gün'e, grubumuzun toplam üretim kapasitesi ise 4.375 Ton/Gün'e ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250303BIST