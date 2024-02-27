***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 12.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Malta'da yerleşik ve uluslararası emtia ticareti alanında faaliyet göstermek üzere Malta ticari hukukuna göre iki farklı statüde iki farklı şirket kurulması çalışmalarına başlandığı duyurulmuştu. Edel Food and Agriculture Limited ünvanlı şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup diğer şirketimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252113BIST