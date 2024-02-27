***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 09:14
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 12.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Malta'da yerleşik ve uluslararası emtia ticareti alanında faaliyet göstermek üzere Malta ticari hukukuna göre iki farklı statüde iki farklı şirket kurulması çalışmalarına başlandığı duyurulmuştu. Edel Food and Agriculture Limited ünvanlı şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup diğer şirketimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252113
BIST
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10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0371
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0703
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,54
|Açılış
|: 2.036,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|8.750.345
|% 10,00
|
|BFREN
|1.255,00
|94.559.019
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|103.505.826
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,94
|38.480.405
|% 9,99
|
|AYCES
|922,50
|83.624.219
|% -7,75
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|INDES
|11,21
|14.118.762
|% -4,84
|
|BAYRK
|38,04
|9.498.018
|% -4,42
|
|MIATK
|81,50
|978.640.245
|% 5,71
|
|ASTOR
|132,70
|873.111.990
|% 1,30
|
|THYAO
|285,25
|787.962.559
|% -0,09
|
|KLSER
|86,10
|743.730.723
|% 4,36
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|EKGYO
|11,65
|231.931.124
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,65
|110.972.483
|% -0,53
|
|ISCTR
|11,41
|207.430.546
|% -0,47
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1360
|31,1420
|% 0,13
|
|Euro
|33,8495
|33,8626
|% 0,20
|
|Sterlin
|39,3795
|39,5770
|% 0,13
|
|Frank
|35,2615
|35,4739
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2777
|8,3192
|% 0,13
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|885,52
|888,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,10
|960,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,34
|2.035,62
|% 0,66
|