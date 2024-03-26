***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.03.2024 tarihli Kap açıklamamızda Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri gereğince şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak Sayın Füsun TAHAOĞLU KARA ve Sayın Dr. Esin HAZNECİ'nin belirlendiği ve SPK'ya uygunluk başvurusu yapıldığı bildirilmişti.Şirketimize SPK tarafından gönderilen yazıyla başvurumuza olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği tebliğ edilmiştir.Sayın Füsun TAHAOĞLU KARA ve Sayın Dr. Esin HAZNECİ'nin bağımsızlık beyanları ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262786BIST