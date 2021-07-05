***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 05.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 35.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 30.06.2021 30.06.2022 5.000.000 2,62Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 40.000 0,021 4,72 0 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,73 40.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,74 115.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 10.000 0,005 4,75 190.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,84 200.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,83 210.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,82 220.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,81 230.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 9.223 0,005 4,8 240.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 12.516 0,007 4,89 249.223 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 7.405 0,004 4,91 261.739 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 10.000 0,005 5,08 269.144 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 20.000 0,01 5,1 279.144 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 5.000 0,003 5,11 299.144 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 10.000 0,005 5,12 304.144 -Ek Açıklamalar30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 05.07.2021 tarihinde 4.89-5.12 fiyatları arasında toplam 64.921 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.SaygılarımızlaEklenen DokümanlarEK: 1 30 06 2021 Payların Geri Alınması YKK.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946437BIST