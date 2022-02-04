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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

04.02.2022 18:31
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2022
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.02.2022 01.02.2023 5.000.000 2,62

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 20.000 0,01 6,53 0 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 55.000 0,029 6,54 20.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 90.000 0,047 6,55 75.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,56 165.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,57 190.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 10.000 0,005 6,58 215.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 35.000 0,018 6,59 225.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,58 260.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,59 270.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,6 280.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 40.000 0,021 6,61 290.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,62 330.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,63 360.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,64 370.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,65 380.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,67 410.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 20.000 0,01 6,68 420.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,69 440.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,7 470.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 4.296 0,002 6,62 480.000 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,63 484.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,64 504.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,65 524.296 -
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,66 544.296 -

Ek Açıklamalar
01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 04.02.2022 tarihinde 6.62-6.66 fiyat aralığından toplam 84.296 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 01.02.2022 Pay Alımı YKK.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999583


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