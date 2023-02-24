***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.02.2023 20.02.2024 2.500.000 1,31Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 2.000 0,001 25,58 0 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 5.000 0,003 25,84 2.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2023 5.000 0,003 25,86 7.000 -Ek Açıklamalar20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 24.02.2023 tarihinde 25,58 TL-25,86 TL fiyat aralığından toplam 12.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116926BIST