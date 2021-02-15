***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000Mevcut Sermaye (TL) 84.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 9.750.000 4.837.500,000 49,61538 7.447.500,000 76,38461 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 6.500.000 3.225.000,000 49,61538 4.965.000,000 76,38461 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 HamilineC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 68.250.000 33.862.500,000 49,61538 52.132.500,000 76,38461 C Grubu C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 84.500.000 41.925.000,000 49,61538 64.545.000,000 76,38461İç Kaynakların Detayı :Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 41.925.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 15.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.maddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmişti.15.02.2021 tarihi itibariyle SPK başvurusu yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909636BIST