***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye azaltımı ve artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000 12.500.000,000 8,10399Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 190.970.000 12.500.000,000 6,54553Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000 52.044.677,260 236,19095 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000 34.696.451,500 236,19095 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 NâmaC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000 334.788.871,240 236,19095 C Grubu C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 190.970.000 421.530.000,000 236,19095İç Kaynakların Detayı :Yeniden Değerleme Farkları (TL) 286.261.969,19İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 39.248.508,08Geçmiş Yıl Karları (TL) 96.019.522,73Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.12.2023 (Bugün) tarihli toplantısındaŞirketimizin geri alım yoluyla iktisab ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirketimiz paylarının, ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin pay fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL'ye indirilmesine,Ayrıca Son dönemde ülkemiz ve tüm dünya'da olumsuz etkilerini yaşadığımız enflasyonun orta uzun vade de şirketimiz sermayesinde de aşındırıcı etkisinin olacağı ve hasılatımıza oranla ödenmiş sermayenin düşük kaldığının görülmesi neticesinde 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 421.530.000,-TLartırılarak178.470.000,- TL'den 600.000.000,- TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226705BIST