***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.12.2023 18:44
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye azaltımı ve artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000 12.500.000,000 8,10399
Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 190.970.000 12.500.000,000 6,54553
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000 52.044.677,260 236,19095 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000 34.696.451,500 236,19095 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 Nâma
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000 334.788.871,240 236,19095 C Grubu C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 190.970.000 421.530.000,000 236,19095
İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL) 286.261.969,19
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 39.248.508,08
Geçmiş Yıl Karları (TL) 96.019.522,73
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.12.2023 (Bugün) tarihli toplantısında
Şirketimizin geri alım yoluyla iktisab ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirketimiz paylarının, ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin pay fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL'ye indirilmesine,
Ayrıca Son dönemde ülkemiz ve tüm dünya'da olumsuz etkilerini yaşadığımız enflasyonun orta uzun vade de şirketimiz sermayesinde de aşındırıcı etkisinin olacağı ve hasılatımıza oranla ödenmiş sermayenin düşük kaldığının görülmesi neticesinde 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 42
1.530.000,-TL
artırılarak
178.470.000,- TL'den 600.000.000,- TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226705
BIST