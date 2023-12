***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Azaltımı ve Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000 12.500.000,000 8,10399Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 190.970.000 12.500.000,000 6,54553Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000 52.044.677,260 236,19095 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000 34.696.451,500 236,19095 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 NâmaC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000 334.788.871,240 236,19095 C Grubu C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 190.970.000 421.530.000,000 236,19095İç Kaynakların Detayı :Yeniden Değerleme Farkları (TL) 286.261.969,19İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 39.248.508,08Geçmiş Yıl Karları (TL) 96.019.522,73Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar18.12.2023 tarihli kap açıklamasında özetleŞirketimizin geri alım yoluyla iktisap ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirketimiz paylarının, itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL'ye indirilmesineve eşanlı olarak 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 421.530.000,-TLartırılarak178.470.000,- TL'den 600.000.000,- TL'ye bedelsiz olarak yükseltilmesine, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu.Söz konusu, sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerine ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227535BIST