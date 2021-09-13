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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.09.2021 20:48



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FAHRETTİN ULUSOY İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
EREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi - Rolweg SA Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Adem Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdür Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği Ulidaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı
Sezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü
Taner Çağlayan Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup Müdürü
Birol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup Müdürü
Soner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans Müdürü
Umut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü
Begüm Dak İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup Müdürü
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup Müdürü
Murat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik Müdürü
Tacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim Müdürü
DOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler Müdürü
NALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963583


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YEOTK 38,96 8.978.176 % 9,99  
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Altın Ons 1.793 1.794 5,70  
Altın Gr. 486 486 0,04  
Cumhuriyet 3.228 3.277 9,00  
Tam 3.214 3.295 9,63  
Yarım 1.554 1.594 4,65  
Çeyrek 779 797 2,33  
Gümüş.Ons 23,73 23,77 0,00  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,02  
B. Petrol 73,68 73,68 0,76  
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