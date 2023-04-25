***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.04.2023 16:16
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 27000000 27000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 10000000 10000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 386500000 309000000 TRY 79,95 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140749
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0805
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.242,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4200
|19,4249
|% 0,11
|
|Euro
|21,3110
|21,3291
|% -0,32
|
|Sterlin
|24,0068
|24,1272
|% -0,61
|
|Frank
|21,6754
|21,8060
|% -0,45
|
|Riyal
|5,1630
|5,1889
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|1,47
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.048
|9.252
|60,00
|
|Yarım
|4.419
|4.517
|23,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.272
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,42
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-2,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN