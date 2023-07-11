***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.07.2023 20:19
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı,Orta Karadeniz Serbest Bölgesi A.Ş. (OSBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği
KAMİL ADEM Yönetim Kurulu Bşk. Yrd Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği Ulidaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı- Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.'ni Temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ZAHİT ÇETİN CEO Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yoktur Orta Karadeniz Serbest Bölgesi A.Ş. (OSBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği,Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği
Sezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Alfaway Gıda San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Çağlayan Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup Müdürü
Birol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup Müdürü
Soner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans Müdürü
Umut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü
BEGÜM DAK SEVER İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup Müdürü Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup Müdürü
Murat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik Müdürü
Tacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim Müdürü
DOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler Müdürü
NALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 300000000 300000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 10000000 10000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 386500000 309000000 TRY 79,95 Bağlı Ortaklık
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı 2714000 1628400 TRY 60 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170542
BIST