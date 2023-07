***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı,Orta Karadeniz Serbest Bölgesi A.Ş. (OSBAŞ) Yönetim Kurulu ÜyeliğiKAMİL ADEM Yönetim Kurulu Bşk. Yrd Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği Ulidaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı- Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.'ni Temsilen Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıZAHİT ÇETİN CEO Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yoktur Orta Karadeniz Serbest Bölgesi A.Ş. (OSBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği,Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu ÜyeliğiSezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısıİlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Alfaway Gıda San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıTaner Çağlayan Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup MüdürüBirol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup MüdürüSoner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans MüdürüUmut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama MüdürüBEGÜM DAK SEVER İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup Müdürü Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyeliğiBihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup MüdürüMurat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik MüdürüTacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim MüdürüDOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler MüdürüNALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim MüdürüŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimiİç kontrol sistemiRisk yönetim sistemiTeftiş birimiAraştırma birimiBilgi sistemleriBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUlidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 300000000 300000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı OrtaklıkSasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirakRolweg SA Tahıl Ticareti 10000000 10000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı OrtaklıkAlfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSöke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 386500000 309000000 TRY 79,95 Bağlı OrtaklıkGen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı 2714000 1628400 TRY 60 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170542BIST