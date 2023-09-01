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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2023 18:15
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 300000000 300000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 20000000 20000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 386500000 309000000 TRY 79,95 Bağlı Ortaklık
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı 2714000 1628400 TRY 60 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190936


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IZENR 59,40 3.687.016.637 % 10,00  
ORGE 56,65 233.716.840 % 10,00  
EUPWR 218,90 4.229.818.051 % 10,00  
GWIND 31,90 858.879.782 % 10,00  
BRSAN 836,00 2.093.522.699 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,7051 26,7121 % 0,08  
Euro 28,8083 28,8198 % -0,51  
Sterlin 33,5415 33,7097 % -0,46  
Frank 30,0412 30,2222 % -0,12  
Riyal 7,0997 7,1353 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 -1,06  
Altın Gr. 1.664 1.664 0,41  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.980 11.126 32,00  
Yarım 5.507 5.584 16,00  
Çeyrek 2.745 2.792 8,00  
Gümüş.Ons 24,17 24,21 -0,25  
Gümüş Gr. 20,77 20,79 -0,18  
B. Petrol 88,39 88,39 1,56  
Seans Raporu 18:05
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