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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2021 19:53



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2021
Karar Sayısı
2021/007
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 10.03.2021 Karar No    : 2021/007 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği"II. Bölüm 9. Maddesi Gereğince a)Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, 31.12.2020 tarihinde sona eren 12 aylık faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait konsolide finansaltablolarımız ve faaliyet raporuektedir.  b)Şirketimiz yönetimi tarafından 31.12.2020 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS/TFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızdan incelendiğini, c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, d)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Yönetim Kurulu Başkanı        Yönetim Kurulu Bşk.Yard.        Yönetim Kurulu Üyesi            Bağımsız Üye         Bağımsız Üye Eren Günhan ULUSOY                Kamil ADEM                    Salih Zeki MURZİOĞLU        Özdemir EROL        Kemal KİTAPLI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917037


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