***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2021Karar Sayısı2021/007Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 10.03.2021 Karar No : 2021/007 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"II. Bölüm 9. Maddesi Gereğince a)Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, 31.12.2020 tarihinde sona eren 12 aylık faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait konsolide finansaltablolarımız ve faaliyet raporuektedir. b)Şirketimiz yönetimi tarafından 31.12.2020 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS/TFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızdan incelendiğini, c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, d)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Bağımsız Üye Eren Günhan ULUSOY Kamil ADEM Salih Zeki MURZİOĞLU Özdemir EROL Kemal KİTAPLIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917037BIST