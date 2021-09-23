***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Yalçın Tutkaç'ın Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11. Maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965035BIST