***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [UMPAS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Yönetim Kurulunun 17/09/2020 tarihli kararı uyarınca payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören ve işlem sırası yapılan Borsa duyurusu ile 20/08/2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı 6 aylık ara dönem finansal raporlarını süresinde yayımlamaması nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmış bulunan Umpaş Holding A.Ş. (Şirket) paylarının işlem sırası (UMPAS.E), Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Şirket'in tüm finansal raporları eksiksiz olarak yayımlanıncaya veya SPK tarafından Şirket'e ilave süre verilinceye kadar Pay Piyasası Yönergesinin 30. maddesi 5. fıkrası hükmü doğrultusunda kapalı kalmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875688BIST