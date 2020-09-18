***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.09.2020 17:10
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [UMPAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Yönetim Kurulunun 17/09/2020 tarihli kararı uyarınca payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören ve işlem sırası yapılan Borsa duyurusu ile 20/08/2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı 6 aylık ara dönem finansal raporlarını süresinde yayımlamaması nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmış bulunan Umpaş Holding A.Ş. (Şirket) paylarının işlem sırası (UMPAS.E), Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Şirket'in tüm finansal raporları eksiksiz olarak yayımlanıncaya veya SPK tarafından Şirket'e ilave süre verilinceye kadar Pay Piyasası Yönergesinin 30. maddesi 5. fıkrası hükmü doğrultusunda kapalı kalmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875688
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9945
En Düşük
8,9268
17:59474,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,19
|Açılış
|: 474,88
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5619
|7,5684
|% 0,29
|
|Euro
|8,9651
|8,9757
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7541
|9,8030
|% -0,06
|
|Frank
|8,2798
|8,3297
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0106
|2,0207
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,18
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,22
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
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17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de