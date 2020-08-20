***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
20.08.2020 09:26
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
20/08/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
UMPAS.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870254
BIST
10:401.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,50
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:407,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3216
En Düşük
7,2632
10:408,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:40458,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,55
|Açılış
|: 457,84
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.867.199
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.043.614
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,47
|1.059.226.822
|% 5,67
|
|TUPRS
|88,50
|947.525.687
|% 2,97
|
|RTALB
|59,85
|234.230.096
|% 2,84
|
|ZOREN
|2,82
|211.334.322
|% 6,42
|
|KRDMD
|3,01
|193.600.982
|% 2,73
|
|PETKM
|4,47
|1.059.226.822
|% 5,67
|
|ZOREN
|2,82
|211.334.322
|% 6,42
|
|EKGYO
|2,03
|145.144.394
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,01
|193.600.982
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,64
|61.213.831
|% 1,23
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3160
|7,3181
|% 0,40
|
|Euro
|8,6677
|8,6785
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,5545
|9,6024
|% 0,30
|
|Frank
|7,9911
|8,0392
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9461
|1,9558
|% 0,36
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|15,67
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,38
|