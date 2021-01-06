***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
06.01.2021 10:18
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [UMPAS]
İlgili Fonlar Sıra Açma Başlangıç Tarihi
06/01/2021
Sıra Açma Saati
10:45
Açıklamalar
UMPAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897312
BIST
10:531.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,05
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.508
En Düşük
1.500
10:537,3699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3438
10:539,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:53460,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,61
|Açılış
|: 460,34
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler10:52
|BRSAN
|29,92
|120.218.636
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.285.816
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.756.430
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.172.190
|% 9,98
|
|CMENT
|48,08
|2.186.919
|% 9,97
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,30
|959.761
|% -7,96
|
|NIBAS
|51,20
|3.706.006
|% -6,91
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|69,90
|473.109.130
|% 0,22
|
|TKFEN
|18,09
|435.133.650
|% -0,66
|
|PETKM
|5,29
|412.153.196
|% 0,19
|
|TCELL
|16,90
|331.337.589
|% 2,42
|
|GARAN
|10,21
|286.210.282
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,42
|249.208.109
|% 1,68
|
|PETKM
|5,29
|412.153.196
|% 0,19
|
|TSKB
|1,81
|91.485.999
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,08
|148.167.582
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,97
|249.308.522
|% 1,88
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3647
|7,3692
|% -0,24
|
|Euro
|9,0821
|9,0957
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0052
|10,0554
|% -0,33
|
|Frank
|8,3523
|8,4026
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -0,53
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,23
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,90
|53,90
|0,30
|