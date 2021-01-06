***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [UMPAS]İlgili Fonlar Sıra Açma Başlangıç Tarihi06/01/2021Sıra Açma Saati10:45AçıklamalarUMPAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897312BIST