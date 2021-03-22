***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.03.2021 09:34
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [UMPAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/03/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
UMPAS.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919568
BIST
12:391.388
En Yüksek
|Değişim
|: -9,22%
|| -140,99
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:397,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 9,82%
|| 0,7083
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:399,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 9,98%
|| 0,8571
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:39441,23
En Yüksek
|Değişim
|: 8,99%
|| 36,40
|Açılış
|: 441,23
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:37
|TRILC
|31,32
|104.635.434
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,90
|10.337.774
|% 5,45
|
|DOCO
|616,70
|68.224.428
|% 0,77
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|KONTR
|77,85
|22.481.392
|% -10,00
|
|METUR
|29,16
|736.703
|% -10,00
|
|GEREL
|6,12
|10.455.221
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|6.612.784
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|25.326.913
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.075.102.174
|% -9,93
|
|THYAO
|12,44
|486.512.995
|% -9,79
|
|FROTO
|205,60
|401.997.651
|% -9,98
|
|SISE
|6,96
|391.534.005
|% -9,61
|
|PETKM
|5,45
|339.857.646
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.075.102.174
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|175.499.446
|% -9,52
|
|PETKM
|5,45
|339.857.646
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|144.928.021
|% -9,81
|
|SISE
|6,96
|391.534.005
|% -9,61
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8997
|7,9054
|% 9,60
|
|Euro
|9,3964
|9,4290
|% 9,76
|
|Sterlin
|10,9531
|11,0081
|% 9,83
|
|Frank
|8,5108
|8,5621
|% 10,08
|
|Riyal
|2,1067
|2,1173
|% 9,88
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-13,84
|
|Altın Gr.
|442
|442
|37,49
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.871
|2.949
|117,30
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|56,74
|
|Çeyrek
|696
|713
|28,37
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|0,42
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,36
|