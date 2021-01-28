***UMPAS* *EMNIS* *TUPRS* *BTCIM* *OSTIM* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******EMNIS******TUPRS******BTCIM******OSTIM******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BTCIM, EMNIS, KUYAS, OSTIM, TUPRS, UMPASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BTCIM 1 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E ALİ ÖZAY 1.393,898BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E AYŞE YEŞİM ÖZGÜR 28,714BTCIM 3 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E AYŞE ŞENOCAK 44,167BTCIM 4 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E ESRA KÜRŞAT 44,166BTCIM 5 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E MÜKERREM LALE ADANIR 44,166BTCIM 6 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E MÜNİRE YASEMİN KOYUNCUOĞLU 14.153,839EMNIS 7 EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E OSMAN ALAKESE 26,426KUYAS 8 KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. E CAN SERKAN KARATÜN 21.040,000OSTIM 9 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ÖZNUR KIRÇUVAL 24.300,000TUPRS 10 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E AYTAÇ GERGER 2,880UMPAS 11 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E SABRİ ÖZTÜRK 4.515,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905390BIST