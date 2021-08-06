***UMPAS* *ETILR* *ULUSE* *MANAS* *IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***UMPAS******ETILR******ULUSE******MANAS******IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [ULUSE, IZTAR, ETILR, MANAS, UMPAS]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Umpaş Holding A.Ş. (18.10.2021 (dahil) tarihine kadar).- Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).- Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (20.09.2021 (dahil) tarihine kadar).- İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (08.09.2021 (dahil) tarihine kadar).- Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (20.09.2021 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955380BIST