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***UMPAS* *ETILR* *ULUSE* *MANAS* *IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

06.08.2021 16:51



***UMPAS******ETILR******ULUSE******MANAS******IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

İlgili Şirketler [ULUSE, IZTAR, ETILR, MANAS, UMPAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Umpaş Holding A.Ş. (18.10.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.08.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (20.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (08.09.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (20.09.2021 (dahil) tarihine kadar).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955380


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KTSKR 35,44 54.402.532 % 9,99  
GENIL 13,00 777.008.831 % 9,98  
SNKRN 23,16 762.053 % 9,97  
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Riyal 2,2936 2,3051 % 1,27  
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Altın Ons 1.765 1.766 -39,07  
Altın Gr. 489 489 -4,94  
Cumhuriyet 3.240 3.289 -39,00  
Tam 3.228 3.311 -39,29  
Yarım 1.560 1.602 -19,00  
Çeyrek 783 801 -9,50  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 -0,88  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,15  
B. Petrol 71,11 71,11 -0,18  
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