***UMPAS* *ISBIR* *YBTAS* *BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******ISBIR******YBTAS******BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BUCIM, ISBIR, UMPAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BUCIM 1 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E AYSEN ERDÖNMEZ 186.747,576BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E FAHRIYE ALP 69.517,688BUCIM 3 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E LÜTFIYE PERVIN BAGÇIVAN 8.328,433BUCIM 4 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NESE ARDA 109.576,101BUCIM 5 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NURTEN SEMIZ 35.763,274BUCIM 6 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NURSEN KUTLU 2.448,799BUCIM 7 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E UFUK AKMAN 38.408,037BUCIM 8 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ZIYA BAGÇIVAN 7.314,596BUCIM 9 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ÖZDEN KARAÇOCUK 3.244,006ISBIR 10 ISBIR HOLDING A.S. E TALHA KIPÇAK 31,680UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E DAVUT BAYKUS 5.600,000YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NIZAMETTIN KEVEK 1,400YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NIZAMETTIN KEVEK 2,940(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821736BIST