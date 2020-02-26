***UMPAS* *ISBIR* *YBTAS* *BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
26.02.2020 16:32
***UMPAS******ISBIR******YBTAS******BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BUCIM, ISBIR, UMPAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BUCIM 1 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E AYSEN ERDÖNMEZ 186.747,576
BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E FAHRIYE ALP 69.517,688
BUCIM 3 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E LÜTFIYE PERVIN BAGÇIVAN 8.328,433
BUCIM 4 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NESE ARDA 109.576,101
BUCIM 5 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NURTEN SEMIZ 35.763,274
BUCIM 6 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NURSEN KUTLU 2.448,799
BUCIM 7 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E UFUK AKMAN 38.408,037
BUCIM 8 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ZIYA BAGÇIVAN 7.314,596
BUCIM 9 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ÖZDEN KARAÇOCUK 3.244,006
ISBIR 10 ISBIR HOLDING A.S. E TALHA KIPÇAK 31,680
UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E DAVUT BAYKUS 5.600,000
YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NIZAMETTIN KEVEK 1,400
YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NIZAMETTIN KEVEK 2,940
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821736
BIST