***UMPAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
05.04.2022 10:50
***UMPAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Umpaş Holding A.Ş. (09.06.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015748
BIST
10:472.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,02
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
10:4714,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0365
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7176
En Düşük
14,6627
10:4716,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0564
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
10:47912,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 912,37
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ARMDA
|85,90
|1.945.206
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,06
|14.247.364
|% 9,60
|
|ULUSE
|149,00
|11.345.137
|% 8,76
|
|OSMEN
|26,26
|3.276.643
|% 7,62
|
|DAPGM
|21,62
|41.173.207
|% -4,17
|
|ERSU
|5,40
|5.851.834
|% -3,40
|
|EDIP
|3,36
|3.408.980
|% -3,17
|
|GARFA
|12,85
|808.263
|% -3,02
|
|CEOEM
|12,81
|11.615.025
|% -2,88
|
|GARAN
|12,60
|1.008.881.564
|% -0,24
|
|THYAO
|34,14
|982.644.099
|% 2,03
|
|ASELS
|25,64
|875.724.302
|% 1,18
|
|AKBNK
|7,77
|674.389.228
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,23
|572.729.034
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,23
|572.729.034
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,77
|674.389.228
|% 0,65
|
|GARAN
|12,60
|1.008.881.564
|% -0,24
|
|ODAS
|1,81
|143.378.760
|% 1,69
|
|HALKB
|5,01
|376.763.119
|% 3,73
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7127
|14,7186
|% 0,27
|
|Euro
|16,1567
|16,1654
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2576
|19,3542
|% 0,29
|
|Frank
|15,8294
|15,9248
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,19
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-4,95
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,94
|