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***UMPAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

05.04.2022 10:50
***UMPAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi


***UMPAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

İlgili Şirketler [UMPAS]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     31.12.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
  
- Umpaş Holding A.Ş. (09.06.2022 (dahil) tarihine kadar).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015748


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BIST En Aktif Hisseler10:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 85,90 1.945.206 % 9,99  
EKIZ 7,02 351.491 % 9,86  
IDEAS 23,06 14.247.364 % 9,60  
ULUSE 149,00 11.345.137 % 8,76  
OSMEN 26,26 3.276.643 % 7,62  
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10:46 Alış Satış %  
Dolar 14,7127 14,7186 % 0,27  
Euro 16,1567 16,1654 % 0,31  
Sterlin 19,2576 19,3542 % 0,29  
Frank 15,8294 15,9248 % 0,27  
Riyal 3,9099 3,9295 % 0,19  
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10:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 -4,95  
Altın Gr. 912 912 -0,20  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,12  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 0,08  
B. Petrol 108 108 0,94  
Seans Raporu 10:46
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