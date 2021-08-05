***UMPAS* *MERIT* *MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
05.08.2021 16:46
***UMPAS******MERIT******MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler MERIT, MGROS, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
MERIT 1 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E HAYİM AKYÜZ 45.900,000
MERIT 2 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E OKTAY DURAN 30.085,000
MERIT 3 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E İBRAHİM OKAN DURAN 20.790,000
MGROS 4 MİGROS TİCARET A.Ş. E SEMİH SELAHİTTİN SIDALI 2,613
UMPAS 5 UMPAŞ H veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955005
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1131
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0519
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,58
|Açılış
|: 488,89
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6254
|8,6330
|% 1,33
|
|Euro
|10,1497
|10,1588
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9273
|11,9871
|% 0,82
|
|Frank
|9,3951
|9,4517
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-41,99
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|70,69
|70,69
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
-
17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında